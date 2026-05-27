Рулетики из баклажанов — прошлый век: готовлю по-французски, без жарки, с запеченной корочкой

Баклажаны по-французски — это простой, но эффектный способ приготовления овоща, который обычно либо горчит, либо впитывает слишком много масла. Блюдо можно подавать как горячую закуску или гарнир к мясу.

Для приготовления вам понадобится: 2 баклажана, 2 яйца, 100 г твердого сыра, 50 г муки, соль, перец, паприка.

Рецепт: баклажаны нарежьте вдоль слайсами толщиной 1 см. В миске взбейте яйца со специями, добавьте тертый сыр. Каждый слайс баклажана обмакните в муку, затем в яично-сырную смесь, чтобы сыр закрепился на поверхности.

Выложите баклажаны на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить баклажаны по-французски и рекомендовала перед тем, как обмакнуть баклажаны в кляр, посолить их с обеих сторон и оставить на 10–15 минут, чтобы ушла горечь и лишняя жидкость.

