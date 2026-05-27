«Постоянно спрашиваю себя»: Вэнс усомнился в выгоде войны США с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил NBC News, что регулярно размышляет об оправданности конфликта между США и Ираном. Он признался, что его мировоззрение на протяжении всего противостояния формировалось под влиянием религиозных убеждений.

Я постоянно спрашиваю себя: «Оправдано ли это? Морально ли это? Правильно ли это?», — сказал Вэнс.

Вэнс пояснил, что христианское представление о справедливой войне требует от руководителей задавать себе крайне сложные вопросы о допустимости военных действий. Он отметил, что хотя раньше он выступал против зарубежных военных операций США, но в итоге поддержал решение начать войну с Ираном.

Кроме того, Вэнс выразил большую надежду на то, что Иран согласится отказаться от разработки ядерного оружия. Более сложной задачей, по его словам, является вопрос о том, согласится ли Исламская Республика на механизм контроля, который обеспечит уверенность в соблюдении условий сделки.

Ранее Пентагон подготовил список дополнительных целей на территории Ирана на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение возобновить удары по Исламской Республике. По данным источников, новые объекты значительно сложнее выявить и поразить.