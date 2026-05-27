Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 15:42

«Жечь правдой»: SHAMAN рассказал, когда раскроет тайную папку

SHAMAN сообщил, что 28 мая раскроет папку со списком фамилий

Подписывайтесь на нас в MAX

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) анонсировал в своем Telegram-канале публикацию материалов из папки со «списком фамилий» 28 мая в 12:00 мск. Певец уточнил, что намерен раскрыть информацию, которая, по его словам, будет «жечь правдой, как кремлевская звезда».

Певец уточнил, что недоброжелатели пытаются убедить его не публиковать информацию из папки с материалами и даже предлагают выкупить ее. Однако он заявил, что не имеет права «скрывать предательство».

Ранее Дронов уже анонсировал раскрытие содержимого папки, приехав к посольству США. Тогда артист заявил, что в ближайшее время он намерен «пролить свет правды».

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что украинские мошенники выбрали Дронова своей жертвой, поскольку хотят обмануть патриотичных звезд России. По его словам, обман такого медийного лица является для преступников «высшим искусством».

До этого пранкеры Вован и Лексус сообщили, что украинские мошенники пытались запугать и дезинформировать ряд известных российских медийных персон. По их словам, среди целей атаки были телеведущий Владимир Соловьев, певец Денис Майданов, рэпер Джиган и Ярослав Дронов.

Шоу-бизнес
SHAMAN
Ярослав Дронов
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список сменивших спортивное гражданство российских фигуристов
Белоусов заявил о тяжелых потерях ВСУ на Запорожском направлении
«Либо Россия, либо Белоруссия»: Захарова назвала главные цели Запада
Развожаев рассказал, что дрон ВСУ оставил в Севастополе
В Госдуме назвали главную цель нового закона о медосмотрах мигрантов
Посол Азербайджана в России встретился с замглавы Минобороны Осьмаковым
Все плохо: Киев готов воевать еще несколько лет — выживет ли Украина?
В Госдуме ужесточат медицинские правила для въезжающих мигрантов
Один человек погиб при пожаре на месторождении в российском регионе
Глава РСПП рассказал о результатах импортозамещения
Появились кадры моста, рухнувшего в реку вместе с большегрузом
Семьи с детьми из Ростова застряли в Анталье
«Жечь правдой»: SHAMAN рассказал, когда раскроет тайную папку
Лантратова призвала ООН осудить массовую атаку ВСУ на Рязань
В СФ ответили на слова Меркель о затягивании украинского кризиса на 10 лет
Военный аналитик раскрыл причину подготовки Украины к круговой обороне
«Секретная папка» и некие фамилии: SHAMAN готовится раскрыть тайну, дата
Интерьер, который работает на восстановление
Политолог ответил, кто помешает США завершить войну с Ираном
Осужденная на семь лет криптоблогерша Битмама получила новую статью
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.