«Жечь правдой»: SHAMAN рассказал, когда раскроет тайную папку

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) анонсировал в своем Telegram-канале публикацию материалов из папки со «списком фамилий» 28 мая в 12:00 мск. Певец уточнил, что намерен раскрыть информацию, которая, по его словам, будет «жечь правдой, как кремлевская звезда».

Певец уточнил, что недоброжелатели пытаются убедить его не публиковать информацию из папки с материалами и даже предлагают выкупить ее. Однако он заявил, что не имеет права «скрывать предательство».

Ранее Дронов уже анонсировал раскрытие содержимого папки, приехав к посольству США. Тогда артист заявил, что в ближайшее время он намерен «пролить свет правды».

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что украинские мошенники выбрали Дронова своей жертвой, поскольку хотят обмануть патриотичных звезд России. По его словам, обман такого медийного лица является для преступников «высшим искусством».

До этого пранкеры Вован и Лексус сообщили, что украинские мошенники пытались запугать и дезинформировать ряд известных российских медийных персон. По их словам, среди целей атаки были телеведущий Владимир Соловьев, певец Денис Майданов, рэпер Джиган и Ярослав Дронов.