25 мая 2026 в 14:58

«Хотели, чтобы я молчал»: SHAMAN прибыл к посольству США с секретной папкой

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) приехал к посольству США и пообещал назвать некие фамилии. В своем Telegram-канале артист отметил, что к нему попала папка с некими именами, которые он в ближайшее время раскроет. Другие подробности он не озвучил.

Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия. Это SHAMAN. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правды, — отметил Дронов.

Ранее пранкеры Вован и Лексус сообщили, что украинские мошенники предприняли попытку запугать и дезинформировать нескольких известных российских медийных персон, в том числе телеведущего Владимира Соловьева. Атака также была направлена на певца и композитора Дениса Майданова, рэп-исполнителя Джигана и Дронова.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что украинские мошенники выбрали Дронова своей жертвой, поскольку хотят обмануть патриотичных звезд России. По его словам, обман такого медийного лица является для преступников «высшим искусством».

