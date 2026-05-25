«Это не легенда»: Путину назвали регион, обогнавший Сочи по солнечным дням

Глава Омской области Хоценко: в регионе солнечных дней больше, чем в Сочи

Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту России Владимиру Путину, что в регионе очень много солнечных дней, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер поинтересовался, правда ли это, на что губернатор ответил утвердительно, добавив, что иногда солнечных дней бывает даже больше, чем в Сочи Краснодарского края.

Это не легенда. Омск входит в пятерку городов по количеству солнечных дней — от 290 до 310 дней в году, — уточнил Хоценко.

Также президент и губернатор обсудили культурные и туристические проекты региона. Один из объектов особенно заинтересовал Путина — это музей «Старина Сибирская». Хоценко отметил, что этот музейный комплекс расположен в аутентичной деревне, где можно узнать о жизни практически всех народов региона, в том числе сибирских казаков, сибирских татар и немцев.

Ранее сообщалось, что купальный сезон стартует в Анапе 1 июня и продлится до 30 сентября на территориях, исключенных из зоны опасных после чрезвычайной ситуации с танкерами у Керченского пролива. На галечных пляжах и на одном километре песчаных, которые прежде были выведены из зоны ЧС, уже устанавливают необходимую инфраструктуру.

