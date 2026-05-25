В Госдуме раскритиковали идею выдавать интернет за хорошее поведение Депутат Свинцов выступил против идеи разрешать выход в Сеть за хорошее поведение

Депутат Госдумы Андрей Свинцов выразил несогласие с предложением философа Александра Дугина разрешать выход в интернет за хорошее поведение. По словам парламентария, сказанным NEWS.ru, настолько строгие ограничения вызовут не только неудобства для граждан, но и их возмущение.

Интернет сегодня — то же самое, что электричество. Конечно, можно вырубать свет, можно временно останавливать общественный транспорт, но все это приведет только к неудобству и агрессии. Поэтому доступ в Сеть сегодня нужен всем. Просто для ежедневной жизни. Даже автомобили многие уже без интернета не работают. Он и в банкоматах, и в видеокамерах, и в наших смартфонах — дорогу посмотреть, необязательно 24 часа сидеть в соцсетях. Поэтому я считаю, что какие-то жесткие ограничения контрпродуктивны — я противник этого, — сказал Свинцов.

Он подчеркнул необходимость целенаправленной работы с социальными сетями для улучшения их алгоритмов. По словам депутата, платформы не должны перегружать пользователей короткими видео, которые могут вызывать зависимость и искажать мыслительные процессы, превращая людей в пассивных потребителей контента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что современное информационное пространство переполнено ненужным контентом. По его словам, на сегодняшний день молодежи слишком трудно фильтровать информацию.