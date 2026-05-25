25 мая 2026 в 16:16

В Госдуме раскритиковали идею выдавать интернет за хорошее поведение

Депутат Госдумы Андрей Свинцов выразил несогласие с предложением философа Александра Дугина разрешать выход в интернет за хорошее поведение. По словам парламентария, сказанным NEWS.ru, настолько строгие ограничения вызовут не только неудобства для граждан, но и их возмущение.

Интернет сегодня — то же самое, что электричество. Конечно, можно вырубать свет, можно временно останавливать общественный транспорт, но все это приведет только к неудобству и агрессии. Поэтому доступ в Сеть сегодня нужен всем. Просто для ежедневной жизни. Даже автомобили многие уже без интернета не работают. Он и в банкоматах, и в видеокамерах, и в наших смартфонах — дорогу посмотреть, необязательно 24 часа сидеть в соцсетях. Поэтому я считаю, что какие-то жесткие ограничения контрпродуктивны — я противник этого, — сказал Свинцов.

Он подчеркнул необходимость целенаправленной работы с социальными сетями для улучшения их алгоритмов. По словам депутата, платформы не должны перегружать пользователей короткими видео, которые могут вызывать зависимость и искажать мыслительные процессы, превращая людей в пассивных потребителей контента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что современное информационное пространство переполнено ненужным контентом. По его словам, на сегодняшний день молодежи слишком трудно фильтровать информацию.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
