«МХТ высокого хайпа»: критик объяснил скандал вокруг «Гамлета»

Спектаклем «Гамлет» Константин Хабенский продолжил традиции высокого хайпа, заложенные еще бывшим худруком Олегом Табаковым, сказал NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. Он добавил, что МХТ имени Чехова — это уже давно не тот театр, который основали Станиславский и Немирович-Данченко.
Это нормально, потому что МХТ — это уже давно театр, привет Ольге Бузовой, такого высокого хайпа. Собственно говоря, таким его и начал делать Олег Табаков, когда он туда собрал наиболее ходовых актеров из Питера — Хабенского, Пореченкова и т. д., — сказал Шпагин.
Критик отметил, что, несмотря на то что спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым сильно ругают, у него есть и свои поклонники, они оставляют положительные отзывы и не уходят из зала, досматривая его до конца.
Ранее актер Михаил Боярский жестко оценил постановку «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым словами «черт-те что», передает 78.ru. Он добавил, что современный театр стал «полным говном».