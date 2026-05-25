«МХТ высокого хайпа»: критик объяснил скандал вокруг «Гамлета» Критик Шпагин: МХТ со времен Табакова стоит на хайпе, «Гамлет» не исключение

Спектаклем «Гамлет» Константин Хабенский продолжил традиции высокого хайпа, заложенные еще бывшим худруком Олегом Табаковым, сказал NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. Он добавил, что МХТ имени Чехова — это уже давно не тот театр, который основали Станиславский и Немирович-Данченко.

Это нормально, потому что МХТ — это уже давно театр, привет Ольге Бузовой, такого высокого хайпа. Собственно говоря, таким его и начал делать Олег Табаков, когда он туда собрал наиболее ходовых актеров из Питера — Хабенского, Пореченкова и т. д., — сказал Шпагин.

Критик отметил, что, несмотря на то что спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым сильно ругают, у него есть и свои поклонники, они оставляют положительные отзывы и не уходят из зала, досматривая его до конца.

Ранее актер Михаил Боярский жестко оценил постановку «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым словами «черт-те что», передает 78.ru. Он добавил, что современный театр стал «полным говном».