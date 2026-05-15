«Я уже понимал»: актер МХТ рассказал о последней встрече с Молчановым Актер Давыдов заявил, что последний раз видел Молчанова два года назад

Заслуженный артист России, актер МХТ имени Чехова Андрей Давыдов во время прощания с телеведущим Владимиром Молчановым в Москве рассказал, что последний раз виделся с ним два года назад — на премьере фильма в кинотеатре «Октябрь». Давыдов пояснил, что познакомился с Молчановым еще давно — на его даче. В последние годы жизни, как пояснил актер, журналист рассказывал о поездках на творческие встречи в Израиль, хотя, вероятно, он летал туда на лечение, передает корреспондент NEWS.ru.

Он сказал, что улетает в Израиль на творческие встречи. Я уже понимал, что он туда летел лечиться, — сказал Давыдов.

Молчанов умер в возрасте 75 лет. В последний год своей жизни он несколько раз оказывался в больнице. В 2021 году Молчанову сделали пересадку печени, а в 2022 году он перенес инфаркт. За 2025 год ведущего госпитализировали пять раз из-за острых болей в животе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Молчанова. Министр отметил, что его программы и репортажи собирали многомиллионную аудиторию.