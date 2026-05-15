Чурикова расплакалась на прощании с Молчановым

Актриса Яна Чурикова пришла на прощание с телеведущим Владимиром Молчановым в Москве, сообщает корреспондент NEWS.ru. Она расплакалась у гроба.

Молчанов был одним из символов позднесоветского телевидения и ведущим культовой программы «До и после полуночи». Он известен также как автор документальных фильмов. В 1991 году он покинул Гостелерадио, при этом в 1990-х годах сотрудничал с телеканалами РТР (ныне «Россия») и REN TV (ныне РЕН ТВ). Занимался расследованием преступлений нацистов.

Молчанов скончался на 76-м году жизни 13 мая. По имеющейся информации, за последний год он несколько раз оказывался в больнице. В 2021 году Молчанову была пересажена печень, а в 2022-м он перенес инфаркт.

По данным источников, в 2025 году Молчанов пять раз попадал в больницу с резкими болями в животе — последний раз зимой. Летом врачи подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение. В декабре прошлого года Молчанов отказался комментировать слухи о своей госпитализации, объяснив это «плохим голосом».