День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 12:48

Чурикова расплакалась на прощании с Молчановым

Яна Чурикова Яна Чурикова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Яна Чурикова пришла на прощание с телеведущим Владимиром Молчановым в Москве, сообщает корреспондент NEWS.ru. Она расплакалась у гроба.

Молчанов был одним из символов позднесоветского телевидения и ведущим культовой программы «До и после полуночи». Он известен также как автор документальных фильмов. В 1991 году он покинул Гостелерадио, при этом в 1990-х годах сотрудничал с телеканалами РТР (ныне «Россия») и REN TV (ныне РЕН ТВ). Занимался расследованием преступлений нацистов.

Молчанов скончался на 76-м году жизни 13 мая. По имеющейся информации, за последний год он несколько раз оказывался в больнице. В 2021 году Молчанову была пересажена печень, а в 2022-м он перенес инфаркт.

По данным источников, в 2025 году Молчанов пять раз попадал в больницу с резкими болями в животе — последний раз зимой. Летом врачи подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение. В декабре прошлого года Молчанов отказался комментировать слухи о своей госпитализации, объяснив это «плохим голосом».

Культура
Владимир Молчанов
Инна Чурикова
телевидение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Лукавят»: политолог о возможном пакте о ненападении на Ближнем Востоке
Иран и США отложили переговоры по обогащению урана
Росздравнадзор подал в суд на клинику, в которой умер ребенок
Овчинский: на северо-востоке Москвы построили новый жилой дом
Косметолог ответила, как относятся к россиянкам на конкурсах красоты
Путин анонсировал обширную деловую программу на ПМЭФ
Жильцы дома в Подмосковье спасли собаку после ее избиения хозяйкой
Разъяренные львы атаковали человека во Владимире
Ветеран ЦСКА раскрыл, кто станет чемпионом России по футболу
Авиаэксперт рассказал о плюсах перелетов по биометрии
Журналисту Соловьеву дали тюремный срок
Ситуация в аэропортах России 15 мая: перенос рейсов, что во Внуково
Власти раскрыли подробности массированной атаки ВСУ Рязань
В один регион привезли около 630 тыс. мальков лосося для выращивания
Путин принял неожиданное решение для ушедшего в отставку Гладкова
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
Налет на Рязань, раненые на ЗАЭС, пытки пленных: ВСУ атакуют Россию 15 мая
Путин рассказал, какие цифры в российской экономике его порадовали
В Иране оценили предложение вывезти обогащенный уран в Россию
Раскрыты возможные места старта атаковавших Рязань БПЛА
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.