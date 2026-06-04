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04 июня 2026 в 17:48

Лавров объяснил, почему Европе проще принять Украину в НАТО

Лавров: Европе проще принять Украину в НАТО, чем в Евросоюз

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Европейскому союзу проще принять Украину в НАТО, чем в свой состав, поскольку вступление Киева в ЕС грозит развалом объединения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT Arabic. До этого стало известно, что Совет ЕС начал формальную подготовку к запуску переговоров с Украиной и Молдавией о приеме в Союз.

Им проще принять ее в НАТО, чтобы не делать роковой шаг и включать Украину в Европейский союз. Он тогда развалится. Это они прекрасно понимают, — сказал министр.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в следующем году, как того требуют в Киеве. По ее словам, требование о вступлении в сообщество «невыполнимо». При этом еврочиновница предположила, что «искусственное сближение» заявок Украины и Молдавии может привести к началу переговоров уже этим летом.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Украина сейчас совершенно не готова к вступлению в Европейский союз. По его словам, идея политически ускоренного приема страны в ЕС вызывает серьезные вопросы.

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