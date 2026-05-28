28 мая 2026 в 08:48

В Европе ответили на требования Киева о вступлении в ЕС к 2027 году

Еврокомиссар Кос: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году

Марта Кос Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press
Украина не сможет вступить в Евросоюз в следующем году, как того требуют в Киеве, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью британской газете Financial Times. По ее словам, требование о вступлении Украины в сообщество «невыполнимо».

При этом еврочиновница предположила, что «искусственное сближение» заявок Украины и Молдавии может привести к началу переговоров уже этим летом. Кос полагает, что «первый кластер» переговоров может стартовать уже в июне.

Ранее политолог Юрий Светов отмечал, что Украина не захочет получать место в Европейском союзе, если его предоставят без права голоса. По словам эксперта, Киев надеется, что из-за заслуг его должны «упрашивать вступить» в объединение. По словам политолога, на данных условиях в ЕС хотят принять не только Украину, но и Черногорию, Македонию и Сербию.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц предложил странам Евросоюза распространить на Украину обязательства по взаимной обороне. Инициатива предполагает предоставление Киеву специального статуса «ассоциированного члена» ЕС без права голоса.

