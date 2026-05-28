Задержанному за кражу багажа во Вьетнаме россиянину грозят новые обвинения

Россиянину, задержанному во Вьетнаме по подозрению в краже чужого багажа, могут предъявить и другие обвинения, заявил РИА Новости генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков. По его словам, обычно иностранцы после отбытия наказания за уголовные преступления выдворяются из страны с временным запретом на последующий въезд.

По имеющейся у консульства информации, гражданину может быть предъявлено обвинение в совершении и других преступлений на территории Вьетнама, — подчеркнул Садыков.

Ранее сообщалось, что мужчина прилетал в страну из Таиланда и похищал чужие вещи прямо с багажной ленты. Он дожидался выдачи багажа с международных рейсов, выбирал дорогие брендовые чемоданы и забирал их, после чего возвращался обратно в Таиланд.

До этого тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что путешественникам, отправляющимся на отдых в одиночку, рекомендуется хранить деньги и украшения в чемодане с кодовым замком. Также она посоветовала никогда не держать все наличные в одном месте.