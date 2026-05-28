Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 08:26

Задержанному за кражу багажа во Вьетнаме россиянину грозят новые обвинения

Садыков: воровавшему во Вьетнаме россиянину могут предъявить другие обвинения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянину, задержанному во Вьетнаме по подозрению в краже чужого багажа, могут предъявить и другие обвинения, заявил РИА Новости генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков. По его словам, обычно иностранцы после отбытия наказания за уголовные преступления выдворяются из страны с временным запретом на последующий въезд.

По имеющейся у консульства информации, гражданину может быть предъявлено обвинение в совершении и других преступлений на территории Вьетнама, — подчеркнул Садыков.

Ранее сообщалось, что мужчина прилетал в страну из Таиланда и похищал чужие вещи прямо с багажной ленты. Он дожидался выдачи багажа с международных рейсов, выбирал дорогие брендовые чемоданы и забирал их, после чего возвращался обратно в Таиланд.

До этого тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что путешественникам, отправляющимся на отдых в одиночку, рекомендуется хранить деньги и украшения в чемодане с кодовым замком. Также она посоветовала никогда не держать все наличные в одном месте.

Мир
Россия
Вьетнам
Таиланд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог раскрыла главный лайфхак высокобалльников по ЕГЭ
Каллас подтвердила, что американцы прощаются с Киевом
«Самые добрые слова»: Володин обратился к российским пограничникам
Российские пары начали чаще ссориться из-за ревности к ChatGPT
Украинский беспилотник попал в здание суда
Построенный в честь бывшей жены особняк Диброва резко подешевел
В Европе ответили на требования Киева о вступлении в ЕС к 2027 году
Десяток школьниц погибли при пожаре в общежитии
Казахстан захотел стать «газовым мостом» между Россией и Китаем
Вращение Земли начало замедляться невиданными темпами
Китай вписался за Кубу на фоне американских санкций
Задержанному за кражу багажа во Вьетнаме россиянину грозят новые обвинения
Минюст США начал расследование против обвинившей Трампа писательницы
Экс-премьер Украины объяснил, что остановит Запад перед новым конфликтом
Синоптик ответил, ждать ли москвичам 30-градусной жары в начале июня
Неадекватный школьник проломил голову пенсионерки самокатом
В ФСБ рассекретили антироссийские планы НАТО в Балтийском море
Названы регионы, где детей чаще всего страхуют от ЧП
CNN уличили в утрате независимого статуса после атак ВСУ по Донбассу
КСИР наказал военных США за атаку на иранский город Бендер-Аббас
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.