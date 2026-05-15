День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 07:00

Турэксперт дала советы россиянам, путешествующим в одиночку

Турэксперт Ансталь: путешественникам следует хранить деньги в чемодане с кодом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Путешественникам, отправляющимся на отдых в одиночку, рекомендуется хранить деньги и украшения в чемодане с кодовым замком, чтобы минимизировать риск кражи, заявила NEWS.ru тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По ее словам, многие туристы сталкивались с пропажей наличных именно из номерных сейфов, поэтому такой способ хранения является более надежным.

Если вы путешествуете в одиночку, главное, о чем нужно беспокоиться, — это деньги и документы. Никогда не храните все наличные, которые у вас есть, в одном месте. Многие туристы сталкивались с тем, что деньги крали из сейфа, пока их не было в номере. Поэтому я советую положить средства и украшения в одну маленькую сумочку или несколько, убрать их в чемодан и закрыть его на кодовый замок. В таком случае риск кражи будет минимальным. Только не устанавливаете коды типа 0000 или 1234, — сказала Ансталь.

Она добавила, что в поездке обязательно нужно иметь при себе сканы паспорта, страховки и билетов, а также отложить неприкосновенный запас денег на случай форс-мажора. По ее словам, ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым попутчикам, что вы путешествуете в одиночестве.

Еще один важный лайфхак для тех, кто путешествует один, — нужно иметь при себе сканы документов: паспорта, страховки, авиабилетов. Если потеряете оригиналы, можно воспользоваться копиями. Также отложите себе какую-то сумму наличными на случай форс-мажора. Не тратьте ее на сувениры или еду. Сообщайте своим родственникам или друзьям всю информацию. Также в путешествии у вас может отсутствовать мобильная связь и не быть доступа к интернету. Поэтому нужно закачать себе приложение с картами местности, которое будет работать в офлайн-режиме. Ни за что не говорите незнакомцам, каким-то попутчикам, что путешествуете в одиночку, дабы себя обезопасить. И не забывайте брать с собой лекарства, — подытожила Ансталь.

Ранее турэксперт Илья Силивоник предупредил, что во время экскурсий гиды могут скрывать доплату за платные активности, которые изначально обещали включить в программу бесплатно. Кроме того, по его словам, иногда туристы сталкиваются с несоответствием заявленного маршрута.

Общество
советы
путешественники
туризм
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, в скольких регионах России средняя пенсия вышел 30 тыс. рублей
В США могут предъявить обвинения одному из лидеров Кубинской революции
Педиатр назвал грозные симптомы менингита
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 мая: инфографика
Удар ВСУ по Рязани, продвижение к Константиновке: новости СВО к утру 15 мая
ВСУ запустили в сторону России несметное число БПЛА
Минимум 40 беспилотников лишились «крыльев» в небе над Ростовской областью
ВСУ ударили по жилым домам в городе-спутнике ЗАЭС
Врачи срочно вернули в больницу 10 детей после утечки газа
В Мариуполе задержали женщину за связь с украинскими спецслужбами
Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ
В США вскрыли ложь администрации Байдена о биолабораториях на Украине
Жительницу Иркутской области с сожителем подозревают в насилии над ребенком
В одном из районов Рязани закрыли детские сады и школы
«Обходите стороной»: назван самый опасный ингредиент конфет
«Будут уничтожены»: Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану
Офис премьера Ливии вспыхнул в результате беспорядков
Турэксперт дала советы россиянам, путешествующим в одиночку
В оперштабе Белгородской области сообщили о последствиях атаки ВСУ
Кукурузное масло в России будут производить по новому стандарту
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.