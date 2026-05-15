Турэксперт дала советы россиянам, путешествующим в одиночку

Путешественникам, отправляющимся на отдых в одиночку, рекомендуется хранить деньги и украшения в чемодане с кодовым замком, чтобы минимизировать риск кражи, заявила NEWS.ru тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По ее словам, многие туристы сталкивались с пропажей наличных именно из номерных сейфов, поэтому такой способ хранения является более надежным.

Если вы путешествуете в одиночку, главное, о чем нужно беспокоиться, — это деньги и документы. Никогда не храните все наличные, которые у вас есть, в одном месте. Многие туристы сталкивались с тем, что деньги крали из сейфа, пока их не было в номере. Поэтому я советую положить средства и украшения в одну маленькую сумочку или несколько, убрать их в чемодан и закрыть его на кодовый замок. В таком случае риск кражи будет минимальным. Только не устанавливаете коды типа 0000 или 1234, — сказала Ансталь.

Она добавила, что в поездке обязательно нужно иметь при себе сканы паспорта, страховки и билетов, а также отложить неприкосновенный запас денег на случай форс-мажора. По ее словам, ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым попутчикам, что вы путешествуете в одиночестве.

Еще один важный лайфхак для тех, кто путешествует один, — нужно иметь при себе сканы документов: паспорта, страховки, авиабилетов. Если потеряете оригиналы, можно воспользоваться копиями. Также отложите себе какую-то сумму наличными на случай форс-мажора. Не тратьте ее на сувениры или еду. Сообщайте своим родственникам или друзьям всю информацию. Также в путешествии у вас может отсутствовать мобильная связь и не быть доступа к интернету. Поэтому нужно закачать себе приложение с картами местности, которое будет работать в офлайн-режиме. Ни за что не говорите незнакомцам, каким-то попутчикам, что путешествуете в одиночку, дабы себя обезопасить. И не забывайте брать с собой лекарства, — подытожила Ансталь.

Ранее турэксперт Илья Силивоник предупредил, что во время экскурсий гиды могут скрывать доплату за платные активности, которые изначально обещали включить в программу бесплатно. Кроме того, по его словам, иногда туристы сталкиваются с несоответствием заявленного маршрута.