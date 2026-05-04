Туристам рассказали самые частые схемы обмана во время экскурсий Турэксперт Силивоник: во время экскурсий могут скрывать доплату за активности

Во время некоторых экскурсий могут скрывать доплату за активности, которые изначально были заявлены в программе как бесплатные, предупредил турэксперт Илья Силивоник. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что иногда путешественники сталкиваются с несоответствием маршрута и навязанными остановками в коммерческих точках.

Посещение [коммерческих] точек — распространенная практика. Но когда из описания не очевидно, что туристов ждет подобный формат, многие воспринимают такие ситуации как обман. При этом не все негативные впечатления туристов связаны с намеренным обманом. Часто влияют внешние обстоятельства, например закрытие объектов или изменение их режима работы. Из-за этого может меняться маршрут, сокращаться или увеличиваться время остановок, а некоторые места не удается посетить вовсе, — рассказал Силивоник.

Он добавил, что иногда организаторы предлагают совсем не те условия проведения экскурсии, которые ожидали люди. Например, они могут набирать в группу больше участников, чем заявлено, или экономить на комфортном транспорте и питании.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские туристы ежегодно тратят за границей более $50 млрд. Он отметил, что государство заинтересовано в привлечении таких граждан к отдыху на территории страны.