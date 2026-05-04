Турэксперт рассказала, что делать при внезапной болезни перед вылетом

Страховка от невыезда позволит компенсировать затраты на поездку в случае болезни, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, полис гарантирует возврат более половины стоимости тура при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

Температура у ребенка или обострение хронического заболевания за два-три дня до отпуска — кошмар любого туриста. Но деньги можно вернуть, а поездку — перенести. Внезапную болезнь туриста или члена семьи, несчастный случай, смерть близкого родственника покрывает страховка от невыезда, которую покупают отдельно от основной. Обычно выплачивают сумму 50–90% от стоимости тура. Имеет смысл оформлять ее за 30 дней до вылета, — поделилась Кодякова.

Она отметила, что штрафы за отказ от поездки могут достигать 50–100%, однако при переносе на другие даты санкции будут менее строгими. По словам эксперта, для этого необходимо подать заявление туроператору, приложив справку о болезни или временной нетрудоспособности, которая должна быть обязательно заверена печатью и подписью.

Если вы заболели уже на месте отдыха, вызывайте врача в отель. Сохраняйте чеки из аптеки и справки, затем обращайтесь в страховую и выезжайте на лечение. Если состояние тяжелое — просите эвакуацию. Важно: прочитайте полис перед выездом, узнайте номера телефонов ассистанской компании и возьмите с собой аптечку, — заключила Кодякова.

Ранее турэксперт Илья Силивоник заявил, что во время некоторых экскурсий могут не предупредить о доплате за активности, которые изначально заявлялись как бесплатные. По его словам, иногда туристы сталкиваются с несоответствием маршрута и неожиданными остановками в коммерческих местах.