19 мая 2026 в 07:00

Россиянам рассказали, как сэкономить на авиабилетах

Доцент Щербаченко: кешбэк поможет сэкономить на авиабилетах

Банковские программы кешбэка могут помочь сэкономить на покупке авиабилетов, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, также можно избежать переплат, если выбрать дату вылета на три дня раньше или позже.

Сэкономить на покупке авиабилетов можно. Для этого используйте кешбэк от банков, он поможет вернуть до 15% за покупку. Будьте гибкими в выборе дат. Зайдите на сайт агрегатора и воспользуйтесь специальным календарем цен. Если выбрать вылет раньше или позже на один — три дня, цена на билет может быть дешевле на 5–7 тыс. рублей. Откажитесь от лишних услуг: летайте только с ручной кладью, если это возможно, и воздержитесь от платного выбора места. При этом сравнивайте прямые и рейсы с пересадкой, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что приближение июня, месяца отпусков, неизбежно приведет к колебаниям цен на авиабилеты. По словам эксперта, наиболее выгодным вариантом является перелет туда и обратно из Москвы в Санкт-Петербург, который обойдется в 9826 рублей. Также доцент указал, что до Калининграда можно добраться за 13 386 рублей, в то время как самый дорогой перелет предстоит в Минеральные Воды — 27 449 рублей.

Проживание в трехзвездочном отеле с завтраком за одну ночь на двух человек в Сочи обойдется в 3700 рублей, тогда как в Санкт-Петербурге и Казани придется заплатить 4300 рублей. Дороже всего услуга в Нижнем Новгороде — 9100 рублей. Дополнительно на отдых стоит заложить расходы на сувениры, экскурсии, питание и такси, — заключил Щербаченко.

Ранее депутат от КПРФ Артем Прокофьев предложил ввести скидку 50% на авиабилеты на внутренние перелеты для всех детей, не достигших 18 лет. По его словам, в настоящее время подобная льгота действует только для российских граждан до 12 лет.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
