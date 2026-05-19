Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энергодаре

19 мая 2026 в 06:33

Мэр Пухов: беспилотники ВСУ атаковали жилые дома и автомобили в Энергодаре

В Энергодаре в течение ночи была высокая активность беспилотников ВСУ, сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале. По его словам, удары пришлись по автомобилям, блокпостам и жилым домам.

Критически высокая активность дронов в городе. Всю ночь наносились удары по машинам, блокпостам, зафиксированы попадания в жилые дома <…>. Будьте предельно осторожны. Минимизируйте перемещения и нахождение на улице, — написал Пухов.

Ранее стало известно, что город Энергодар в Запорожской области подвергся повторной атаке дронов, в результате чего местная линия электроснабжения получила новые серьезные повреждения, сообщили в администрация города. Из-за последовательных ударов по энергетической инфраструктуре специалисты столкнулись с дополнительными трудностями при ликвидации последствий происшествия.

До этого украинская армия нанесла артиллерийский удар по территории Запорожской атомной электростанции. В результате обстрела был поврежден транспортный цех предприятия. Ударной волной были выбиты окна на участке связи. По предварительным данным, инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

