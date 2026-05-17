17 мая 2026 в 19:48

ВСУ опять оставили Энергодар без света

Фото: Социальные сети
Город Энергодар в Запорожской области подвергся повторной атаке дронов, в результате чего местная линия электроснабжения получила новые серьезные повреждения, сообщила в МАКС администрация города. Из-за последовательных ударов по энергетической инфраструктуре специалисты столкнулись с дополнительными трудностями при ликвидации последствий происшествия.

Линия электроснабжения получила новые повреждения. Город запитан не полностью, — добавили в администрации.

В настоящее время на пострадавших объектах городской энергосистемы в экстренном режиме продолжаются масштабные восстановительные работы. Местные власти и аварийные службы делают все возможное для стабилизации ситуации.

Перед этим украинская армия нанесла артиллерийский удар по территории Запорожской атомной электростанции. В результате обстрела был поврежден транспортный цех предприятия. Ударной волной были выбиты окна на участке связи. По предварительным данным, инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

