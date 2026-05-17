Мощный пожар на складе с краской в Москве: фото с места событий

В Москве на Амурской улице загорелся ангар с лакокрасочными материалами. По информации МЧС, огонь удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Telegram-канал «112» сообщал, что изначально площадь возгорания составляла 250 квадратных метров. Авторы рассказывали, что огонь стремительно распространялся по территории. СМИ сообщили, что горели бытовки на местной стройке. Эту информацию не подтвердили в МЧС .По словам очевидцев, во время пожара был заметен сильный дым напротив Измайловского кремля. Позже появилось видео с места происшествия.

Во время возгорания столичный дептранс объявил о перекрытии движения в обе стороны по Северо-Восточной хорде в районе Окружного проезда. Автомобилисты жаловались на почти нулевую видимость в районе моста. Позже один из пролетов эстакады на месте пожара просел. Для ликвидации огня на место происшествия направили пожарный поезд.

Измайловская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование инцидента. Точные причины установят после пожарно-технической экспертизы.

