Появились детали пожара на стройплощадке на востоке Москвы «112»: на строительной площадке у Северо-Восточной хорды горит краска

На строительной площадке возле Северо-Восточной хорды произошло возгорание лакокрасочных материалов, сообщает Telegram-канал «112». Площадь сильного пожара быстро увеличилась до 250 квадратных метров.

Канал сообщает, что огонь продолжает стремительно распространяться по территории. По свидетельствам очевидцев происшествия, из-за плотного задымления и работы экстренных служб автомобильное движение на данном участке трассы сейчас полностью перекрыто.

Ранее пожар произошел на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». Возгорание распространилось по кровле одного из административных зданий комплекса. Очевидцы уточнили, что очаг удалось локализовать в складском помещении.

До этого жители Долгопрудного жаловались на едкий запах в воздухе и столб черного дыма. Как позже сообщили в МЧС Московской области, пожар произошел в ангаре. Его первоначальная площадь, по информации ведомства, составляла 600 квадратных метров. Позже пожар локализовали.