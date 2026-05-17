Нетаньяху пообещал не жалеть денег на защиту от дронов

Нетаньяху: Израиль не будет жалеть денег на создание защиты от FPV-дронов

Израиль не станет жалеть денег на создание систем защиты от FPV-дронов, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, которые приводит пресс-служба правительства страны, совместно с Минобороны власти собрали спецгруппу разработчиков.

За две недели я провел три встречи, но на встрече, состоявшейся несколько дней назад, я сказал им нечто, что их несколько удивило: «У вас нет бюджетных ограничений». Чего бы это ни стоило, это того стоит. Насколько мне известно, у вас также нет предела творчеству и воображению, потому что вы лучшие в мире, — отметил политик.

Ранее в израильском городе Бейт-Шемеш произошел мощный ночной взрыв с яркой огненной вспышкой. Журналисты заявили, что инцидент стал частью заранее запланированных испытаний государственной оборонной компании Tomer. В день взрыва местные жители решили, что их населенный пункт вновь подвергся военному удару со стороны Ирана.

Также сотни израильтян вышли 16 мая на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива. Акция прошла на театральной площади. На митинг пришли сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступили против курса правого правительства Нетаньяху.