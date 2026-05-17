17 мая 2026 в 16:51

Атака ВСУ на Подмосковье вызвала в Европе жесткую критику

Мема осудил атаку на Подмосковье и призвал Запад прекратить поддержку Украины

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Западу следует немедленно прекратить военную помощь Киеву после атаки на Подмосковье, заявил в соцсети Х член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он осудил действия Вооруженных сил Украины и выразил сожаление, что мирное население пострадало от решений Киева.

Соединенное Королевство целиком и полностью ответственно за срыв мирных переговоров в 2022 году, а теперь Великобритания отправляет на Украину 120 тыс. БПЛА для использования против России, — отметил политик.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки украинских дронов. Как передает пресс-служба ведомства, осуществляется личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан.

Утром 17 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 556 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Черного и Азовского морей.

Европа
Финляндия
ВСУ
БПЛА
атаки
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

