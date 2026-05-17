17 мая 2026 в 16:32

Политолог ответил, что потребуют США от Китая за отказ от поддержки Тайваня

Политолог Ордуханян: Трамп потребует от Китая инвестиций в экономику США

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп потребует от Китая инвестиций в экономику США за отказ от поддержки Тайваня, заявил NEWS.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он также не исключил, что США могут попробовать использовать отношения между Китаем и Россией в своих интересах.

Политика «одного Китая» была провозглашена еще во времена Ричарда Никсона (37-й президент США. ― NEWS.ru) и Генри Киссинджера (госсекретарь США. ― NEWS.ru) 50 лет назад. Сейчас американцы будут требовать от Китая определенных дивидендов: расширение рынка, инвестиционные проекты. С одной стороны, из Америки в Китай будет направлено политическое понимание. С другой стороны, как ожидают американцы, от Китая поступят экономические преференции, такие как открытие рынка и дополнительные инвестиции. США еще могут попытаться разыграть китайско-российскую карту, ― сказал Ордуханян.

Политолог отметил, что Москва должна быть готова предложить Пекину определенные преференции со своей стороны. Ключом к решению этого вопроса являются новые направления экономического сотрудничества с Китаем, добавил он.

Мы должны максимально увеличивать наш товарооборот и заинтересовывать Китай новыми инвестиционными проектами, чтобы компенсировать те шаги, которые Китай будет предпринимать в пользу США для достижения своей цели — воссоединения Тайваня с основной территорией, ― заключил Ордуханян.

Ранее Трамп заявил, что не хочет вовлечения американских войск в возможный конфликт с Китаем из-за Тайваня. США не поддерживают сценарий, при котором тайваньская сторона пойдет по пути независимости, подчеркнул глава Белого дома.

Софья Якимова
