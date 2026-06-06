Архитектор Трампа рассказал, что вдохновляется дворцами Петербурга

Архитектор Родни Мимс Кук-младший, участвующий в проекте строительства нового бального зала в Белом доме по инициативе президента США Дональда Трампа, заявил на ПМЭФ о своем восхищении русской архитектурой. Также по его словам, которые передает BFM, Петербург влияет на его работу.
Я был вдохновлен залами Санкт-Петербурга и много работал в ваших соборах и дворцах, — отметил архитектор.
Кук, возглавляющий Комиссию изящных искусств США, отметил, что посещает Санкт-Петербург уже около 30 лет и хорошо знаком с его архитектурным наследием. По его словам, дворцы и соборы города стали одним из источников вдохновения для проектов, над которыми он работает в Вашингтоне.
Проект расширения Белого дома сопровождается скандалами: ради строительства по решению республиканской администрации было снесено целое крыло исторической резиденции. Трамп, в свою очередь, активно продвигает инициативы по изменению облика столицы, несмотря на критику, связанную с высокой стоимостью работ.
Ранее Трамп рассказал, что строящийся бальный зал включает в себя надежное укрытие, сооружаемое военными специалистами. Стоимость нового помещения в резиденции американского лидера оценивается в $400 млн (порядка 32,5 млрд рублей).