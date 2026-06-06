Архитектор Родни Мимс Кук-младший, участвующий в проекте строительства нового бального зала в Белом доме по инициативе президента США Дональда Трампа, заявил на ПМЭФ о своем восхищении русской архитектурой. Также по его словам, которые передает BFM, Петербург влияет на его работу.

Я был вдохновлен залами Санкт-Петербурга и много работал в ваших соборах и дворцах, — отметил архитектор.

Кук, возглавляющий Комиссию изящных искусств США, отметил, что посещает Санкт-Петербург уже около 30 лет и хорошо знаком с его архитектурным наследием. По его словам, дворцы и соборы города стали одним из источников вдохновения для проектов, над которыми он работает в Вашингтоне.