Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 19:35

Трамп раскрыл неожиданную деталь о строящемся в Белом доме бальном зале

Трамп: бальный зал в Белом доме будет включать построенное военными укрытие

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бальный зал, который в настоящий момент строят в восточной части Белого дома, включает в себя надежное укрытие, сооружаемое военными специалистами, сообщил президент США Дональд Трамп. Стоимость нового помещения в резиденции американского лидера оценивается в $400 млн (порядка 32,5 млрд рублей), передает Reuters.

По словам хозяина Белого дома, сооружение убежища связано с усиленными мерами безопасности. Он отметил, что объект будет оснащен пуленепробиваемым стеклами, защищен от беспилотников. Американский президент добавил, что работы «идут очень хорошо».

Ранее глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук рассказал, что проблемы с безопасностью в Белом доме неоднократно возникали из-за нехватки места для выполнения официальных функций. Так он прокомментировал решение комиссии одобрить проект строительства бального зала в резиденции президента.

Прежде американские СМИ писали, что Трамп все чаще размышляет об историческом наследии, отдавая приоритет материальным объектам и престижным наградам. По информации источников, его мысли сосредоточены на создании грандиозного наследия, которое будет напоминать о его правлении десятилетия спустя.

США
Дональд Трамп
Белый дом
Укрытия
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.