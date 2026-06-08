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08 июня 2026 в 11:45

Стала известна трагическая судьба пропавшего в Ленобласти клавишника

Пропавшего в Ленобласти клавишника Сокуна нашли мертвым

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пропавший в Ленинградской области клавишник Евгений Сокун найден мертвым, сообщает 78.ru. Утром 6 июня в районе Финского залива у поселка Приморское обнаружили два тела. Погибшими оказались 63-летний музыкант из кавер-группы «Ностальгия» и 61-летняя женщина.

В начале месяца мужчина ушел на рыбалку. Знакомые рассказали, что на берегу после его исчезновения нашли машину и перевернутую лодку. На поиски отправились добровольцы из поисково-спасательного отряда «Северо-Запад» и члены водолазной группы «ДобротворецЪ». Утром 6 июня волонтеры на лодке начали обследовать акваторию. Спустя несколько часов они обнаружили тела обоих пропавших.

Ранее отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в Кировском районе Новосибирска, благополучно завершились. Ребенок ушел гулять 6 июня. Домой он не вернулся. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

До этого пропавший на южном берегу Крыма студент Александр Скрипников был найден мертвым в горах. Молодой человек исчез 25 мая. В последний раз его видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски проходили в сложных условиях. Спасатели работали в густом лесу с труднопроходимыми зарослями и крутыми каменными подъемами.

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