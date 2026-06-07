Поисковики всего за сутки обнаружили пропавшего 10-летнего мальчика В Новосибирске за сутки сумели найти пропавшего 10-летнего мальчика

Поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в Кировском районе Новосибирска, благополучно завершились, сообщили в региональном отделении отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Ребенок отправился гулять 6 июня, но домой не вернулся. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — сказано в сообщении поискового отряда.

Ранее пропавшего на южном берегу Крыма студент Александр Скрипников нашли мертвым в горах. Студент пропал 25 мая, его в последний раз видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски велись в сложных условиях: в густом лесу с труднопроходимыми зарослями и крутыми каменными подъемами.

В Красноярском крае два подростка, пропавшие в парке, нашлись живыми и невредимыми. Дети заблудились и ушли в другую сторону, после чего их мать смогла найти их самостоятельно. Два подростка 12 и 15 лет пропали в районе Манской «петли смерти» – месте, где бесследно исчезли семья Усольцевых.

До этого сообщалось, что спасатели завершили трехдневные поиски семьи Усольцевых в горной тайге Красноярского края. За этот период было обследовано 28 квадратных километров дикой местности. Активная фаза поисков продолжалась с конца сентября 2025 года.