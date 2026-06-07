ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 14:07

Поисковики всего за сутки обнаружили пропавшего 10-летнего мальчика

В Новосибирске за сутки сумели найти пропавшего 10-летнего мальчика

Фото: Максим Блинов /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в Кировском районе Новосибирска, благополучно завершились, сообщили в региональном отделении отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Ребенок отправился гулять 6 июня, но домой не вернулся. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — сказано в сообщении поискового отряда.

Ранее пропавшего на южном берегу Крыма студент Александр Скрипников нашли мертвым в горах. Студент пропал 25 мая, его в последний раз видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски велись в сложных условиях: в густом лесу с труднопроходимыми зарослями и крутыми каменными подъемами.

В Красноярском крае два подростка, пропавшие в парке, нашлись живыми и невредимыми. Дети заблудились и ушли в другую сторону, после чего их мать смогла найти их самостоятельно. Два подростка 12 и 15 лет пропали в районе Манской «петли смерти» – месте, где бесследно исчезли семья Усольцевых.

До этого сообщалось, что спасатели завершили трехдневные поиски семьи Усольцевых в горной тайге Красноярского края. За этот период было обследовано 28 квадратных километров дикой местности. Активная фаза поисков продолжалась с конца сентября 2025 года.

Регионы
Новосибирск
пропавшие
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Абсолютная утка»: артист Гармаш не сдержался из-за слухов о здоровье
«Нам это удалось»: Стубб позитивно оценил решение проблемы Гренландии
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в российском регионе
Садист прыгал на лице возлюбленной и бил ее мусорным баком
В Европе внезапно отложили июньский визит Зеленского
Сотни машин застряли на границе с Россией
Ультраправые радикалы из группировки Civitas напали на мэра округа Парижа
В Дагестане накрыли похищавшую энергию майнинг-ферму
Крупный пожар вспыхнул на северо-западе Москвы
Пьяный подросток устроил ДТП под Свердловском
«Должны быть»: Стубб сделал заявление об отношениях с Россией
Создатели ChatGPT рассказали, чем удивят пользователей к концу года
Уход из «Суперстар», панические атаки, признание в измене: как живет Лолита
Крупнейшая за семь лет вспышка инфекционного заболевания накрыла США
В Армении задержали троих оппозиционеров из партии Карапетяна
Еще одна партия пожаловалась на нарушения при выборах в Армении
В Энергодаре раскрыли последствия нового удара ВСУ
Врач ответил, как спастись от солнечного удара и ожогов в жару
Россиянка с раздробленными руками более суток ждет операцию в Израиле
На Украине объяснили страх Зеленского перед завершением конфликта
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.