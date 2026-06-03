Пропавший в Крыму студент найден мертвым в горах Тело пропавшего студента Скрипникова обнаружили в горах под Симферополем

Пропавшего на южном берегу Крыма студента Александра Скрипникова нашли мертвым в горах, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда «ПоискКрым» Динара Ахтемова. Студент пропал 25 мая, его в последний раз видели в районе ущелья Уч-Кош.

К сожалению, Александр найден погибшим в зоне поиска, — сказала Ахтемова.

Поиски велись в сложных условиях — в густом лесном массиве с труднопроходимыми зарослями и крутыми каменными подъемами. Скрипникову было 20 лет, он учился в Симферополе на географическом факультете. В день исчезновения молодой человек поехал в институт забирать документы, но так и не добрался туда.

Ранее стало известно о пропаже двух детей 10 и 12 лет в районе Софийских водопадов в Архызе Карачаево-Черкесии. Поисковые работы уже начались, обстоятельства исчезновения подростков уточняются. Софийские водопады представляют собой природный каскад из девяти водопадов.

До этого в Тюмени пропал 11-летний ребенок. Как отметили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», мальчик 26 мая вышел из дома и не вернулся. Спустя некоторое время представители поискового отряда сообщили о нахождении пропавшего ребенка, а также о том, что с ним все в порядке.