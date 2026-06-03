ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 10:48

Пропавший в Крыму студент найден мертвым в горах

Тело пропавшего студента Скрипникова обнаружили в горах под Симферополем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пропавшего на южном берегу Крыма студента Александра Скрипникова нашли мертвым в горах, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда «ПоискКрым» Динара Ахтемова. Студент пропал 25 мая, его в последний раз видели в районе ущелья Уч-Кош.

К сожалению, Александр найден погибшим в зоне поиска, — сказала Ахтемова.

Поиски велись в сложных условиях — в густом лесном массиве с труднопроходимыми зарослями и крутыми каменными подъемами. Скрипникову было 20 лет, он учился в Симферополе на географическом факультете. В день исчезновения молодой человек поехал в институт забирать документы, но так и не добрался туда.

Ранее стало известно о пропаже двух детей 10 и 12 лет в районе Софийских водопадов в Архызе Карачаево-Черкесии. Поисковые работы уже начались, обстоятельства исчезновения подростков уточняются. Софийские водопады представляют собой природный каскад из девяти водопадов.

До этого в Тюмени пропал 11-летний ребенок. Как отметили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», мальчик 26 мая вышел из дома и не вернулся. Спустя некоторое время представители поискового отряда сообщили о нахождении пропавшего ребенка, а также о том, что с ним все в порядке.

Регионы
Крым
пропавшие
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году
Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win
Пользователи МАКСа смогут бесплатно посетить речные экскурсии по Петербургу
Назван футболист РПЛ, за которым будет интересно следить на ЧМ-2026
Лантратова двумя словами описала атаку ВСУ на автобус в ДНР
В ДНР открыли горячую линию после удара ВСУ по рейсовому автобусу
«Мы ответим»: военэксперт о причастности стран Балтии к удару по Петербургу
Стало известно, когда петербургские «Кресты» станут отелями и музеями
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.