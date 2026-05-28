ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 21:33

Двое детей пропали в районе Софийских водопадов в Архызе

Двоих детей 10 и 12 лет ищут в районе Софийских водопадов в Архызе

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Двоих детей ищут в районе Софийских водопадов в Архызе, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, пропали дети 10 и 12 лет.

Поисковые работы начались в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Обстоятельства исчезновения детей уточняются. Софийские водопады представляют собой природный каскад из девяти водопадов в районе Архыза.

Ранее сообщалось, что полиция ищет двух сапбордистов, исчезнувших три дня назад в Омске. В правоохранительных органах уточнили, что пропавшие рождены в 1983 и 1985 годах соответственно. Они проживают неподалеку от Иртыша.

27 мая сообщалось, что пьяная пара похитила 11-летнего мальчика с пляжа в Лисках Воронежской области, увезла его в съемную квартиру, где удерживала и избивала. Перед отъездом с пляжа девушка сперва ударила ребенка по голове, после чего вместе с молодым человеком силой затолкала его в машину.

До этого в Тюмени пропал 11-летний ребенок. Как отметили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», мальчик 26 мая вышел из дома и не вернулся. Спустя некоторое время представители поискового отряда сообщили о нахождении пропавшего ребенка, а также о том, что с ним все в порядке.

Регионы
пропажи
дети
Карачаево-Черкесия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Оренбурга жестоко избил отказавшую ему женщину
В США объяснили, как будут сниматься санкции с Ирана
«Проявляем терпение»: в США озвучили вероятность новых ударов по Ирану
Гореславский назвал основную миссию Института развития интернета
Двое детей пропали в районе Софийских водопадов в Архызе
Челябинское высшее танковое училище воссоздадут в России
ГИБДД вернется в техосмотр впервые с 2012 года
«Единая Россия» предложила меры по сокращению времени ожидания транспорта
Мотоциклист разбился насмерть во время самой опасной гонки в мире
Мадьяр рассказал, будет ли Венгрия отправлять военную технику на Украину
Вылет Медведева, успехи Андреевой: каковы шансы россиян на «Ролан Гаррос»
Бывший хоккеист «Монреаля» Клод Лемье ушел из жизни
Шесть младенцев умерли из-за отключившегося в больнице кондиционера
Мошенники научились обманывать россиян с помощью сим-карт
Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС
Владелец ресторана умер после ужина в собственном заведении
Захарова стала победительницей премии ИРИ
Конгрессмены в США пытаются заблокировать проект линкора класса «Трамп»
Российские дипломаты обвинили Швецию в цинизме после одного обещания Киеву
Военную базу ВС РФ в Армении закроют? Что сказали Шойгу и Пашинян, слухи
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.