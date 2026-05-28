Двое детей пропали в районе Софийских водопадов в Архызе

Двоих детей 10 и 12 лет ищут в районе Софийских водопадов в Архызе

Двоих детей ищут в районе Софийских водопадов в Архызе, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, пропали дети 10 и 12 лет.

Поисковые работы начались в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Обстоятельства исчезновения детей уточняются. Софийские водопады представляют собой природный каскад из девяти водопадов в районе Архыза.

