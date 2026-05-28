«Единая Россия» предложила меры по сокращению времени ожидания транспорта

В народную программу «Единой России» предложат включить меры, призванные сократить время ожидания общественного транспорта и сделать рейсы более регулярными, сообщил ТАСС заместитель руководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко. Соответствующие инициативы готовятся на основе жалоб граждан, которые регулярно сталкиваются с опозданиями, отменой маршрутов и нарушением расписания.

Ждать автобус по 30–40 минут — ненормально. Нужно сделать работу транспорта удобной для людей: сокращать время ожидания, делать движение регулярным и понятным для пассажиров. Люди должны быть уверены, что транспорт придет вовремя и без срывов, — заявил Ревенко.

Он уточнил, что острее всего проблема ощущается в малых городах и пригородах, где автобус или маршрутка часто являются безальтернативным способом добраться до работы, учебы или больницы. В партии намерены закрепить решение этих вопросов как один из базовых пунктов в обновленной народной программе, напрямую влияющих на качество жизни.

Ранее сообщалось, что в предварительном голосовании «Единой России», по результатам которого определят кандидатов на участие в выборах в Госдуму, поборются 5200 человек, при этом 44% из них — беспартийны. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев добавил, что от участников СВО подано 630 заявлений.