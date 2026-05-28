ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 21:18

«Единая Россия» предложила меры по сокращению времени ожидания транспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В народную программу «Единой России» предложат включить меры, призванные сократить время ожидания общественного транспорта и сделать рейсы более регулярными, сообщил ТАСС заместитель руководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко. Соответствующие инициативы готовятся на основе жалоб граждан, которые регулярно сталкиваются с опозданиями, отменой маршрутов и нарушением расписания.

Ждать автобус по 30–40 минут — ненормально. Нужно сделать работу транспорта удобной для людей: сокращать время ожидания, делать движение регулярным и понятным для пассажиров. Люди должны быть уверены, что транспорт придет вовремя и без срывов, — заявил Ревенко.

Он уточнил, что острее всего проблема ощущается в малых городах и пригородах, где автобус или маршрутка часто являются безальтернативным способом добраться до работы, учебы или больницы. В партии намерены закрепить решение этих вопросов как один из базовых пунктов в обновленной народной программе, напрямую влияющих на качество жизни.

Ранее сообщалось, что в предварительном голосовании «Единой России», по результатам которого определят кандидатов на участие в выборах в Госдуму, поборются 5200 человек, при этом 44% из них — беспартийны. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев добавил, что от участников СВО подано 630 заявлений.

Общество
Единая Россия
общественный транспорт
автобусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Оренбурга жестоко избил отказавшую ему женщину
В США объяснили, как будут сниматься санкции с Ирана
«Проявляем терпение»: в США озвучили вероятность новых ударов по Ирану
Гореславский назвал основную миссию Института развития интернета
Двое детей пропали в районе Софийских водопадов в Архызе
Челябинское высшее танковое училище воссоздадут в России
ГИБДД вернется в техосмотр впервые с 2012 года
«Единая Россия» предложила меры по сокращению времени ожидания транспорта
Мотоциклист разбился насмерть во время самой опасной гонки в мире
Мадьяр рассказал, будет ли Венгрия отправлять военную технику на Украину
Вылет Медведева, успехи Андреевой: каковы шансы россиян на «Ролан Гаррос»
Бывший хоккеист «Монреаля» Клод Лемье ушел из жизни
Шесть младенцев умерли из-за отключившегося в больнице кондиционера
Мошенники научились обманывать россиян с помощью сим-карт
Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС
Владелец ресторана умер после ужина в собственном заведении
Захарова стала победительницей премии ИРИ
Конгрессмены в США пытаются заблокировать проект линкора класса «Трамп»
Российские дипломаты обвинили Швецию в цинизме после одного обещания Киеву
Военную базу ВС РФ в Армении закроют? Что сказали Шойгу и Пашинян, слухи
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.