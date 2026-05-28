Челябинское высшее танковое училище воссоздадут в России

Правительство РФ распорядилось воссоздать Челябинское высшее танковое командное училище, соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов. Учреждение было расформировано в 2007 году.

Создать Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Челябинское высшее танковое командное училище» Министерства обороны Российской Федерации, — отмечается в документе.

Основными задачами этого учреждения станет ведение образовательной деятельности. Она будет охватывать программы высшего образования, среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования. Также планируется научная и научно-исследовательская работа в интересах обороны.

