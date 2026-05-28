ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 21:33

Челябинское высшее танковое училище воссоздадут в России

Правительство распорядилось воссоздать Челябинское высшее танковое училище

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство РФ распорядилось воссоздать Челябинское высшее танковое командное училище, соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов. Учреждение было расформировано в 2007 году.

Создать Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Челябинское высшее танковое командное училище» Министерства обороны Российской Федерации, — отмечается в документе.

Основными задачами этого учреждения станет ведение образовательной деятельности. Она будет охватывать программы высшего образования, среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования. Также планируется научная и научно-исследовательская работа в интересах обороны.

Ранее сообщалось, что в России ввели запрет на использование пиротехники в лесах после схода снега. Соответствующее постановление правительства РФ утвердило новые правила пожарной безопасности в лесах, которые будут действовать до сентября 2032 года. Предыдущие правила признаны утратившими силу. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Власть
правительство РФ
распоряжение
Челябинск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три человека погибли в ДНР при атаке дронов на гражданский автомобиль
Житель Оренбурга жестоко избил отказавшую ему женщину
В США объяснили, как будут сниматься санкции с Ирана
«Проявляем терпение»: в США озвучили вероятность новых ударов по Ирану
Гореславский назвал основную миссию Института развития интернета
Двое детей пропали в районе Софийских водопадов в Архызе
Челябинское высшее танковое училище воссоздадут в России
ГИБДД вернется в техосмотр впервые с 2012 года
«Единая Россия» предложила меры по сокращению времени ожидания транспорта
Мотоциклист разбился насмерть во время самой опасной гонки в мире
Мадьяр рассказал, будет ли Венгрия отправлять военную технику на Украину
Вылет Медведева, успехи Андреевой: каковы шансы россиян на «Ролан Гаррос»
Бывший хоккеист «Монреаля» Клод Лемье ушел из жизни
Шесть младенцев умерли из-за отключившегося в больнице кондиционера
Мошенники научились обманывать россиян с помощью сим-карт
Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС
Владелец ресторана умер после ужина в собственном заведении
Захарова стала победительницей премии ИРИ
Конгрессмены в США пытаются заблокировать проект линкора класса «Трамп»
Российские дипломаты обвинили Швецию в цинизме после одного обещания Киеву
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.