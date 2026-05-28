Особый запрет на пиротехнику вводится в России

28 мая 2026 в 11:31

В России вводится запрет на использование пиротехники в лесах после схода снега

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В России вводится запрет на использование пиротехники в лесах после схода снега, следует из постановления правительства, опубликованного на портале официального размещения правовых актов. Документ утверждает новые правила пожарной безопасности в лесах, которые будут действовать до сентября 2032 года.

Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается использовать пиротехнические средства, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, — сказано в документе.

Предыдущие правила признаны утратившими силу. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее из-за сложной пожароопасной обстановки в лесах Магдагачинского округа Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Пожарная обстановка в регионе оценивали как напряженную. Четвертый класс пожарной опасности действовал в 18 муниципальных образованиях.

