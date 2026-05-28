Пинал русскую женщину, пока не выпадет плод: ФСБ задержала педофила

Сотрудники ФСБ задержали педофила, который оставлял в Telegram глумливые комментарии в отношении российских детей. Мужчина был пойман у себя в частном доме. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Папа-гриб»

Как сообщили в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти 27 мая, 49-летнего мужчину задержали по следам комментариев, которые он оставлял в Telegram под ником Папа-гриб.

«УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1977 г. р., причастного к публичному оправданию экстремизма и терроризма посредством сети Интернет. <…> Лицо, причастное к данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу. В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Мужчине инкриминируют две статьи: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Утверждал, что насилует русских сирот

В мессенджере он оставлял комментарии в каналах по резонансным политическим темам. В том числе глумливые сообщения содержали в себе оправдание терактов, совершенных в России, часто упоминалась трагедия в «Крокус Сити Холле». Часть скабрезных комментариев в своем Telegram-канале опубликовал блогер Владислав Поздняков.

Все эти сообщения непечатные, но чаще всего сводятся к тому, что он занимается оральным сексом с русскими сиротами. В другом тексте подозреваемый утверждал, что пинал по животу русскую беременную женщину, вовлеченную в проституцию, пока из нее не выпал плод.

Мужчина, подозреваемый в преступлении Фото: Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Какие сроки?

Поздняков утверждает, что подозреваемый также вел сайт с детской порнографией. В пресс-отчете ФСБ об этом не сообщается.

В жилище подозреваемого, по данным Позднякова, была найдена секс-кукла в виде ребенка и множество девайсов для самоудовлетворения.

По инкриминируемым статьям мужчине грозит до девяти лет лишения свободы. Но если будет заведено отдельное уголовное дело о распространении детской порнографии, то общий срок может составить более 22 лет.

