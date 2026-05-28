Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 12:11

Пинал русскую женщину, пока не выпадет плод: ФСБ задержала педофила

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: fsb.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники ФСБ задержали педофила, который оставлял в Telegram глумливые комментарии в отношении российских детей. Мужчина был пойман у себя в частном доме. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Папа-гриб»

Как сообщили в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти 27 мая, 49-летнего мужчину задержали по следам комментариев, которые он оставлял в Telegram под ником Папа-гриб.

«УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1977 г. р., причастного к публичному оправданию экстремизма и терроризма посредством сети Интернет. <…> Лицо, причастное к данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу. В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Мужчине инкриминируют две статьи: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Утверждал, что насилует русских сирот

В мессенджере он оставлял комментарии в каналах по резонансным политическим темам. В том числе глумливые сообщения содержали в себе оправдание терактов, совершенных в России, часто упоминалась трагедия в «Крокус Сити Холле». Часть скабрезных комментариев в своем Telegram-канале опубликовал блогер Владислав Поздняков.

Все эти сообщения непечатные, но чаще всего сводятся к тому, что он занимается оральным сексом с русскими сиротами. В другом тексте подозреваемый утверждал, что пинал по животу русскую беременную женщину, вовлеченную в проституцию, пока из нее не выпал плод.

Мужчина, подозреваемый в преступлении Мужчина, подозреваемый в преступлении Фото: Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Какие сроки?

Поздняков утверждает, что подозреваемый также вел сайт с детской порнографией. В пресс-отчете ФСБ об этом не сообщается.

В жилище подозреваемого, по данным Позднякова, была найдена секс-кукла в виде ребенка и множество девайсов для самоудовлетворения.

По инкриминируемым статьям мужчине грозит до девяти лет лишения свободы. Но если будет заведено отдельное уголовное дело о распространении детской порнографии, то общий срок может составить более 22 лет.

Читайте также:

Два месяца планировал убийство отца: подробности дела из Липецка

«Вовочки больше нет»: виновник ДТП свалил всю вину на 17-летнего сына?

Сданная в приют девочка обвинила опекуна в педофилии. Что сделала семья?

Схватил за шею: в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Присяжные оправдали: женщина кастрировала мужа-педофила и сожгла его труп

«Пробы ставить негде»: мигрант едва не изнасиловал дочь участника СВО

Общество
ФСБ
Санкт-Петербург
Telegram
экстремизм
терроризм
педофилы
порнография
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Навка оспорила введенные против нее санкции ЕС
Пашинян сообщил, в чем США собираются помочь Армении
Финалист «Ролан Гаррос» назвал условия успешной игры россиян на турнире
Американист ответил, кто хочет завершения войны в Иране
«Макаревича корежит»: Милонов о клипе SHAMAN с лицами иноагентов
Психолог поделился способом быстро включиться в работу после отдыха
В России создали «охотника» на воздушных и морских дронов
Появились подробности исчезновения сапбордистов из Омска
Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО
Актер Миллер оценил конфликт вокруг нового спектакля «Гамлет»
В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе
Памфилова раскрыла, сколько дней продлится голосование на выборах в Госдуму
Синдром чистого дома: как порядок влияет на тревожность и сон
Косметолог опровергла популярный миф о коллагене
«Можно принять»: Долина объяснила, какие иноагенты заслужили «индульгенцию»
СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента
Скончался бывший президент Йемена
Россияне смогут сами блокировать международные звонки
Мужчина и женщина сгорели заживо в Саратове
Лавров ответил на обещание Пашиняна разбогатеть без России
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.