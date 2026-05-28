Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 12:35

Юрист ответил, что грозит за дачу взятки сотруднику ГИБДД

Юрист Смирнов: дача взятки сотруднику ГИБДД может закончиться уголовным делом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дача взятки сотруднику ГИБДД может привести к возбуждению уголовного дела, рассказал «Газете.Ru» автомобильный юрист Сергей Смирнов. Он предупредил, что соглашаться на дачу взятки нельзя, даже если сотрудник сам на это намекает.

Если сотрудник ДПС своими действиями, поведением намекает на то, что может закрыть глаза на совершенное водителем правонарушение, тут совет один простой: ни в коем случае не предлагать денежные средства за то, чтобы вопрос был закрыт. Потому что, как правило, это как раз закончится обвинением во взяточничестве, — рассказал Смирнов.

Юрист подчеркнул, что все действия во время остановки транспортного средства должны проходить в рамках закона. По его словам, если водитель не уверен в своей виновности или замечает нарушения, ему следует обратить на это внимание и добиваться справедливого решения.

Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал, что упрощение процедуры оформления нетрезвых водителей избавит всех от лишней бюрократии. По его словам, теперь сотрудникам Госавтоинспекции не придется составлять несколько промежуточных бумаг.

Общество
взятки
ГИБДД
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Навка оспорила введенные против нее санкции ЕС
Пашинян сообщил, в чем США собираются помочь Армении
Финалист «Ролан Гаррос» назвал условия успешной игры россиян на турнире
Американист ответил, кто хочет завершения войны в Иране
«Макаревича корежит»: Милонов о клипе SHAMAN с лицами иноагентов
Психолог поделился способом быстро включиться в работу после отдыха
В России создали «охотника» на воздушных и морских дронов
Появились подробности исчезновения сапбордистов из Омска
Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО
Актер Миллер оценил конфликт вокруг нового спектакля «Гамлет»
В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе
Памфилова раскрыла, сколько дней продлится голосование на выборах в Госдуму
Синдром чистого дома: как порядок влияет на тревожность и сон
Косметолог опровергла популярный миф о коллагене
«Можно принять»: Долина объяснила, какие иноагенты заслужили «индульгенцию»
СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента
Скончался бывший президент Йемена
Россияне смогут сами блокировать международные звонки
Мужчина и женщина сгорели заживо в Саратове
Лавров ответил на обещание Пашиняна разбогатеть без России
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.