Юрист ответил, что грозит за дачу взятки сотруднику ГИБДД

Дача взятки сотруднику ГИБДД может привести к возбуждению уголовного дела, рассказал «Газете.Ru» автомобильный юрист Сергей Смирнов. Он предупредил, что соглашаться на дачу взятки нельзя, даже если сотрудник сам на это намекает.

Если сотрудник ДПС своими действиями, поведением намекает на то, что может закрыть глаза на совершенное водителем правонарушение, тут совет один простой: ни в коем случае не предлагать денежные средства за то, чтобы вопрос был закрыт. Потому что, как правило, это как раз закончится обвинением во взяточничестве, — рассказал Смирнов.

Юрист подчеркнул, что все действия во время остановки транспортного средства должны проходить в рамках закона. По его словам, если водитель не уверен в своей виновности или замечает нарушения, ему следует обратить на это внимание и добиваться справедливого решения.

