Политолог раскрыл истинную цель ЕС в затягивании переговоров по Украине

Евросоюз стремится затянуть переговоры по Украине, чтобы отвлечь Россию, заявил NEWS.ru политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. В это же время, по его словам, европейские страны активно наращивают свои военные силы.

Европа не ищет никаких переговоров, их страны стремительно милитаризируются. Все, что происходит сейчас, — это светошумовая граната, с помощью которой предпринимаются попытки переключить внимание России. Если вы задумали такое большое дело, как война против РФ, то вы никогда не будете действовать напрямую. Вы будете всяческим образом пытаться ввести противника в заблуждение. Европейцы думают, что они выживут без наших ресурсов. У них это отчасти получается, но они платят за это тем, что входят в большую зависимость от США. Так или иначе, я не верю в мирные инициативы со стороны ЕС. Их задача — затянуть конфликт, — сказал Ярошенко.

Он подчеркнул, что российское руководство не питает иллюзий насчет переговоров. По словам политолога, нельзя отказываться от мирного процесса, но пока цели специальной военной операции не будут достигнуты, говорить о ее завершении преждевременно.

Цели спецоперации прекрасно известны, и они планомерно достигаются. Если России удастся заставить контрагентов реализовать задачи дипломатическим методом, это будет здорово. Но пока наиболее вероятный вариант, что мы это сделаем военным путем, и обломятся европейцы, американцы. И все они уже будут говорить не о мирных переговорах, а о собственной капитуляции, — заключил Ярошенко.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз не предлагал России организовать переговоры по Украине. По его словам, Брюссель пытается найти переговорщиков, но пока не выдвигает инициатив по установлению контактов.