28 мая 2026 в 13:55

Суд разрешил требовать компенсацию от курящих соседей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первый кассационный суд запретил курильщикам доставлять неудобства соседям и вынуждать их дышать табачным дымом, передает пресс-служба инстанции. Нарушение этого правила влечет за собой гражданско-правовую ответственность.

Судами нижестоящих инстанций не учтено, что в силу статьи 23 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» за нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается гражданско-правовая ответственность. С учетом этого, апелляционное определение отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, — подчеркнули в пресс-службе суда.

Резонансное разбирательство началось в Саратове, где жильцы потребовали компенсацию морального вреда от соседей снизу. Семья устала терпеть постоянный запах табака, который затягивало в их комнаты через открытые окна и кухонную вытяжку. Пострадавшие жильцы просили взыскать по 50 тыс. рублей в пользу каждого члена семьи. При этом суды первых инстанций сначала отказали людям, посчитав жалобы на дым лишь личным субъективным восприятием запахов.

Ранее член комиссии ОП РФ Евгений Машаров напомнил, что жильцы многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тыс. рублей за курение на балконе. Он пояснил, что ответственность наступает не за сам факт курения, а за создание пожароопасной ситуации.

