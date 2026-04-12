12 апреля 2026 в 04:24

Россиянам напомнили о штрафах за курение на балконе

Член ОП РФ Машаров сообщил о штрафах до 15 тыс. рублей за курение на балконе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жильцы многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тыс. рублей за курение на балконе при нарушении противопожарных норм, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комиссии ОП РФ Евгения Машарова. Он пояснил, что ответственность наступает не за сам факт курения, а за создание пожароопасной ситуации.

За нарушение противопожарных правил, например курение (на балконе квартиры. — NEWS.ru) с риском возгорания — штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей (статья 20.4 КоАП РФ). За курение в общественных зонах — штраф от 500 до 1500 рублей (статья 6.24 КоАП РФ), — сказал Машаров.

По словам эксперта, прямого запрета на курение на личном балконе в российском законодательстве нет, однако действуют ограничения, связанные с требованиями пожарной безопасности. В частности, они закреплены в постановлении правительства о противопожарном режиме.

Кроме того, курение строго запрещено в местах общего пользования — подъездах, лифтах и на общих балконах. На собственной лоджии или балконе это допустимо лишь при соблюдении всех норм безопасности.

Ранее юрист Михаил Салкин указал, что курение на личном балконе может привести к штрафу при поступлении жалоб от соседей на распространение табачного дыма. По его словам, пострадавшей стороне необходимо в суде доказать систематичность действий курильщика и тот факт, что дым создает препятствия для проживания в квартире.

