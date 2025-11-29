Юрист ответил, когда за курение на балконе грозит штраф

День матери
Юрист Салкин: курение на балконе грозит штрафом в случае жалоб соседей на дым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Курение на личном балконе может привести к штрафу при поступлении жалоб от соседей на распространение табачного дыма, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, пострадавшей стороне необходимо в суде доказать систематичность действий курильщика и тот факт, что дым создает препятствия для проживания в квартире. Однако юрист отметил, что прямого запрета на курение на личном балконе в законодательстве нет.

Штрафа за курение на своем балконе законом не предусмотрено, но от соседей вполне может последовать иск о взыскании компенсации морального вреда. Верховный суд РФ в определении 2017 года указал, что табачный дым, проникающий из соседнего окна или балкона, нарушает неимущественные права жильца и может служить основанием для взыскания компенсации. Такие дела рассматриваются в гражданском порядке. Истцу надо доказать систематичность курения и то, что дым реально мешает пользоваться квартирой. Суммы компенсации, как правило, невелики — от пяти до 10 тыс. рублей, — пояснил Салкин.

Ранее эксперт по строительным материалам Федор Васильев заявил, что запах краски из квартиры во время ремонта может грозить собственнику административным штрафом. По его словам, по жалобе соседей Роспотребнадзор может провести и в заключении зафиксировать превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

