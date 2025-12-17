Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка». Это настоящая симфония: нежная курица, пикантные грибы, свежесть зелени и хрустящие орехи, объединенные нежным соусом и сырной шапкой. Изобилие вкусов на одной тарелке!

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе (мелко нарезать), 200 г шампиньонов (обжарить до готовности), пучок петрушки (мелко порубить), 3 яйца (сварить вкрутую и натереть), 50 г грецких орехов (измельчить), 150 г твердого сыра (натереть), 100 г сметаны, 100 г майонеза, соль, перец по вкусу. Смешайте сметану и майонез для соуса. Салат формируйте в виде полусферы с помощью кулинарного кольца или вручную. Выкладывайте слои, слегка утрамбовывая и промазывая каждый соусом: 1 — куриная грудка, 2 — петрушка, 3 — жареные шампиньоны, 4 — тертые яйца, 5 — измельченные орехи. Верхний слой — тертый сыр. Украсьте салат веточками петрушки и половинками орехов. Дайте пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

