Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 23:28

МИД РФ отверг обвинения в причастности к атаке на посольство в Киеве

МИД РФ отверг причастность России к повреждению посольства Катара в Киеве

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российский МИД назвал ложными обвинения Киева в повреждении посольства Катара в украинской столице. В ведомстве подчеркнули, что воспринимают Доху как приоритетного партнера, кроме того, дипломатические представительства никогда не являлись для ВС РФ объектами огневого поражения.

Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО, приведшую к повреждению здания посольства, — говорится в публикации МИД РФ.

Тем временем дипломатическая миссия США на Украине предупредила о риске возможного массированного удара по стране в ближайшее время, сказано на сайте посольства. Там отметили, что это может быть якобы «серьезное воздушное нападение» на все регионы страны.

До этого в Минобороны РФ информировали, что военнослужащие Вооруженных сил России в ответ на атаку Киева на резиденцию президента Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе комплексом «Орешник». Целью российской армии стали критически важные объекты на Украине.

ПВО
ВС РФ
Украина
Катар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил о задержании еще одного танкера
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 января 2026 года
Приметы 10 января — Домочадцев день: единство семьи и Красная горка
В Иране рассказали, какая сейчас обстановка в стране
Аэропорт Краснодара приостановил все полеты над городом
Власти готовятся к эвакуации застрявших в пробке на М-8
Российские спутники засняли циклон «Фрэнсис» над Москвой
Суточный рекорд по количеству осадков побит в Москве
МИД РФ отверг обвинения в причастности к атаке на посольство в Киеве
В Шереметьево тысячи человек не могут получить свой багаж
В Смоленске скончался глава представительства МИД России
Пушков рассказал о маловероятном сценарии в ситуации Гренландии и США
ВСУ похищают украинских военных и держат в подвалах
Женщины в рядах ВСУ все чаще погибают
В России впервые управляли дроном над Антарктидой через тысячи километров
Небо над Тамбовом опустело из-за запрета на полеты
Адам Кадыров пообещал найти и привезти Зеленского в Чечню
Стало известно, когда Apple может представить свой первый складной смартфон
Плазмолифтинг — вампирский лифтинг? Суть процедуры и отзывы
У Ивлеевой нашли новый долг перед налоговой
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.