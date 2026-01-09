МИД РФ отверг обвинения в причастности к атаке на посольство в Киеве

МИД РФ отверг причастность России к повреждению посольства Катара в Киеве

Российский МИД назвал ложными обвинения Киева в повреждении посольства Катара в украинской столице. В ведомстве подчеркнули, что воспринимают Доху как приоритетного партнера, кроме того, дипломатические представительства никогда не являлись для ВС РФ объектами огневого поражения.

Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО, приведшую к повреждению здания посольства, — говорится в публикации МИД РФ.

Тем временем дипломатическая миссия США на Украине предупредила о риске возможного массированного удара по стране в ближайшее время, сказано на сайте посольства. Там отметили, что это может быть якобы «серьезное воздушное нападение» на все регионы страны.

До этого в Минобороны РФ информировали, что военнослужащие Вооруженных сил России в ответ на атаку Киева на резиденцию президента Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе комплексом «Орешник». Целью российской армии стали критически важные объекты на Украине.