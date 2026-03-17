Уволившийся глава антитеррора США сделал громкое заявление о войне в Иране Экс-глава антитеррора США Кент сравнил войну в Иране с конфликтом в Ираке

Начатая американцами война на Ближнем Востоке из-за давления Израиля похожа на кампанию, которая привела США к боевым действиям в Ираке, заявил ушедший в отставку директор Национального антитеррористического центра США Джозеф Кент в соцсети X. По его мнению, нынешние действия Белого дома противоречат национальным интересам Вашингтона.

Высокопоставленные израильские чиновники и влиятельные представители американских СМИ развернули кампанию дезинформации, которая полностью подорвала вашу платформу «Америка прежде всего» и сеяла провоенные настроения, чтобы спровоцировать войну с Ираном, — отметил он.

Ранее американские аналитики заявили, что война с Ираном стала унижением вице-президента Соединенных Шатов Джей Ди Вэнса. Политик во время предвыборной кампании обещал, что страна не вступит в конфликт с Тегераном.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Трамп повторяет в Иране иракский сценарий 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. По его словам, кампания Вашингтона была спровоцирована искусственно.