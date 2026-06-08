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08 июня 2026 в 13:03

ЕС хочет добавить десятки российских компаний в черный список

Каллас: ЕС предложил внести в черный список 80 физлиц и компаний из России

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Chen Binjie/XinHua/Global Look Press
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Европейский союз предложил расширить антироссийский черный список, включив в него 80 физических лиц и компаний из РФ, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза на Кипре. Она уточнила, что речь идет о предприятиях, связанных с военным сектором, передает Reuters.

Каллас сообщила, что ее служба подготовила эти предложения к следующему заседанию Совета ЕС на уровне глав министерств иностранных дел, которое состоится в Брюсселе 15 июня. Глава дипслужбы также призвала продолжать наращивать давление на Россию. Ожидается, что окончательное решение по новым санкциям будет принято странами — членами ЕС в ближайшие недели.

Ранее глава дипломатии Евросоюза заявила, что при снятии санкций с РФ и разморозке активов должны учитываться интересы безопасности ЕС. Она добавила, что страны Европейского союза уже обсуждали собственные подходы на случай переговоров по украинскому урегулированию.

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Кая Каллас
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