Каллас рассказала, как должно проходить снятие санкций ЕС с России

Каллас рассказала, как должно проходить снятие санкций ЕС с России Каллас: при снятии санкций с РФ должны учитываться интересы безопасности ЕС

При снятии санкций с РФ и разморозке активов должны учитываться интересы безопасности ЕС, заявила журналистам глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Она добавила, что страны Европейского союза уже обсуждали собственные подходы на случай переговоров по украинскому урегулированию, передает РИА Новости.

Нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности, — сказала Каллас.

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что России удалось укрепить суверенитет, несмотря на санкции Европейского союза. По его словам, Москва стала более независимой и ориентированной на себя.

До этого ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что ужесточение санкционного режима, о котором заявлял глава госсекретаря США Марко Рубио, обусловлено пониманием исхода СВО. Он уточнил, что спецоперация идет в пользу Российской Федерации.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Великобритания не смогли бы выдержать ни одной санкции. Она добавила, что для Лондона и Вашингтона даже малейшие экономические или политические колебания представляют серьезный вызов.