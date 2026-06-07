«Теперь более независима»: в ЕП указали на стойкость России перед санкциями

«Теперь более независима»: в ЕП указали на стойкость России перед санкциями Евродепутат Картайзер: России удалось укрепить суверенитет, несмотря на санкции

России удалось укрепить суверенитет, несмотря на санкции Европейского союза, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях ПМЭФ. По его словам, Москва стала более независимой и ориентированной на себя, передает корреспондент NEWS.ru.

Несмотря на все санкции, России удалось укрепить свой суверенитет, потому что теперь она более независима и ориентирована на себя, — сказал Картайзер.

Ранее депутат сената Румынии Диана Шошоакэ заявила, что россияне могут гордиться своей страной, поскольку Россия защищает свои ценности и суверенитет. Она добавила, что российское общество отличается патриотизмом и уважением к собственной истории.

В свою очередь южноафриканский предприниматель Эррол Маск заявил, что россиянам не следует обращать внимание на введенные санкции. По его словам, им надо быть благодарными за то, что есть у них в стране.

До этого Картайзер заявил, что Евросоюзу следует снять экономические санкции, введенные против России. Он отметил, что члены объединения также должны рассмотреть возможность отмены энергетических ограничений.