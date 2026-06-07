России удалось укрепить суверенитет, несмотря на санкции Европейского союза, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях ПМЭФ. По его словам, Москва стала более независимой и ориентированной на себя, передает корреспондент NEWS.ru.
Несмотря на все санкции, России удалось укрепить свой суверенитет, потому что теперь она более независима и ориентирована на себя, — сказал Картайзер.
Ранее депутат сената Румынии Диана Шошоакэ заявила, что россияне могут гордиться своей страной, поскольку Россия защищает свои ценности и суверенитет. Она добавила, что российское общество отличается патриотизмом и уважением к собственной истории.
В свою очередь южноафриканский предприниматель Эррол Маск заявил, что россиянам не следует обращать внимание на введенные санкции. По его словам, им надо быть благодарными за то, что есть у них в стране.
До этого Картайзер заявил, что Евросоюзу следует снять экономические санкции, введенные против России. Он отметил, что члены объединения также должны рассмотреть возможность отмены энергетических ограничений.