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07 июня 2026 в 10:15

«Теперь более независима»: в ЕП указали на стойкость России перед санкциями

Евродепутат Картайзер: России удалось укрепить суверенитет, несмотря на санкции

Фернан Картайзер Фернан Картайзер Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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России удалось укрепить суверенитет, несмотря на санкции Европейского союза, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях ПМЭФ. По его словам, Москва стала более независимой и ориентированной на себя, передает корреспондент NEWS.ru.

Несмотря на все санкции, России удалось укрепить свой суверенитет, потому что теперь она более независима и ориентирована на себя, — сказал Картайзер.

Ранее депутат сената Румынии Диана Шошоакэ заявила, что россияне могут гордиться своей страной, поскольку Россия защищает свои ценности и суверенитет. Она добавила, что российское общество отличается патриотизмом и уважением к собственной истории.

В свою очередь южноафриканский предприниматель Эррол Маск заявил, что россиянам не следует обращать внимание на введенные санкции. По его словам, им надо быть благодарными за то, что есть у них в стране.

До этого Картайзер заявил, что Евросоюзу следует снять экономические санкции, введенные против России. Он отметил, что члены объединения также должны рассмотреть возможность отмены энергетических ограничений.

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