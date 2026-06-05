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05 июня 2026 в 14:34

«В общих интересах»: евродепутат призвал избавить Россию от санкций

Депутат Европарламента Картайзер призвал ЕС снять экономические санкции с России

Фернан Картайзер Фернан Картайзер Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Евросоюзу следует снять экономические санкции, введенные против России, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, которые приводит РИА Новости, члены объединения также должны рассмотреть возможность отмены энергетических ограничений.

Он отметил, что санкции против России не достигли своих целей. В то же время, по его словам, эти ограничения наносят вред экономике Европы.

Во-первых, конечно, первое, что нужно отменять, и это в общих интересах, — экономические санкции, [наложенные на Россию], энергетические и так далее, — высказался Картайзер.

Ранее нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий поддержку Украины и введение санкций против России. За это решение проголосовали 226 конгрессменов, а 195 выступили против.

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин ранее заявил, что Россия показала свою стойкость и умение справляться с вызовами западных санкций. По его словам, у Москвы есть надежные партнеры, готовые сотрудничать на основе взаимной выгоды.

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