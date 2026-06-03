Россия продемонстрировала свою живучесть и способность преодолевать трудности в условиях западных санкций, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на полях ПМЭФ. По его словам, которые приводит ТАСС, у Москвы достаточно партнеров, готовых работать на принципах взаимной выгоды.

Мы пока показали свою живучесть, выживаемость. Мы показали, что мы не изолированы, что у нас есть партнеры. Партнеры видят, что мы с ними работаем на совершенно других принципах, а именно взаимной выгоды. Мы не отбираем, мы делимся, — отметил он.

До этого глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил на полях Петербургского международного экономического форума, что американский бизнес в России пока не фиксирует ослабления санкционного давления на РФ. Он добавил, что такая ситуация сохраняется, несмотря на желание президента США Дональда Трампа улучшить двусторонние отношения.

Ранее в Турции заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается выражать интересы Европы, однако его санкционная политика против России ставит под сомнение его план. По словам турецких аналитиков, ЕС хочет найти экономическую опору из-за кризисной ситуации и надвигающегося разрыва отношений с Вашингтоном.