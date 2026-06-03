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03 июня 2026 в 12:09

Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России

Глава AmCham заявил об отсутствии ослабления антироссийских санкций США

Роберт Эйджи Роберт Эйджи Фото: Михаил Киреев/Росконгресс
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Американский бизнес, работающий в России, пока не фиксирует ослабления санкционного давления на РФ, заявил на полях Петербургского международного экономического форума глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи. Такая ситуация сохраняется, несмотря на желание президента США Дональда Трампа улучшить двусторонние отношения, передает корреспондент NEWS.ru.

Большинство американских компаний остались работать в России и показывают успешные результаты, рассказал Эйджи. В этом году делегация AmCham на ПМЭФ значительно выросла по сравнению с предыдущими периодами.

Пока мы не видим [смягчения санкций]. Несмотря на то, что господин Трамп хочет улучшить отношения с Россией, тем не менее санкции особенно не изменились. Я думаю, что до момента окончания конфликта это будет продолжаться, эти санкции, — сказал он.

Ранее Эйджи заявил, что американский бизнес рассчитывает на второй саммит президентов США и России Владимира Путина и Дональда Трампа. Он отметил, что именно на него возлагаются надежды по началу улучшения двусторонних отношений.

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