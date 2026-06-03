Американский бизнес ждет второго саммита Путина и Трампа Глава AmCham Эйджи: бизнес США надеется на второй саммит Путина и Трампа

Американский бизнес рассчитывает на второй саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, надеясь, что именно с него начнется улучшение двусторонних отношений, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи в кулуарах ПМЭФ. Он отметил, что, несмотря на продолжающийся диалог и заметное желание сторон наладить контакты, уровень санкций пока не изменился, передает корреспондент NEWS.ru.

Несмотря на то, что есть диалог, есть желание улучшить отношения, мы видим много попыток. Тем не менее уровень санкций пока не изменился. <…> Мы ожидаем, что, когда будет второй саммит, я думаю, что оттуда начнутся улучшения, — сказал он.

Накануне, 2 июня, директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров сообщил, что российские и американские эксперты провели встречу, в ходе которой обсуждались взаимные раздражители в двусторонних отношениях. Он уточнил, что встреча состоялась неделю назад.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что США впервые за несколько лет будут представлены на ПМЭФ официальной делегацией. По его словам, на таком уровне американцы не участвовали в мероприятии последние восемь-девять лет.