ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 11:44

Американский бизнес ждет второго саммита Путина и Трампа

Глава AmCham Эйджи: бизнес США надеется на второй саммит Путина и Трампа

Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский бизнес рассчитывает на второй саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, надеясь, что именно с него начнется улучшение двусторонних отношений, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи в кулуарах ПМЭФ. Он отметил, что, несмотря на продолжающийся диалог и заметное желание сторон наладить контакты, уровень санкций пока не изменился, передает корреспондент NEWS.ru.

Несмотря на то, что есть диалог, есть желание улучшить отношения, мы видим много попыток. Тем не менее уровень санкций пока не изменился. <…> Мы ожидаем, что, когда будет второй саммит, я думаю, что оттуда начнутся улучшения, — сказал он.

Накануне, 2 июня, директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров сообщил, что российские и американские эксперты провели встречу, в ходе которой обсуждались взаимные раздражители в двусторонних отношениях. Он уточнил, что встреча состоялась неделю назад.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что США впервые за несколько лет будут представлены на ПМЭФ официальной делегацией. По его словам, на таком уровне американцы не участвовали в мероприятии последние восемь-девять лет.

Общество
США
Россия
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: куда попали, жертвы, что с ПМЭФ
Россиянин получил ранения после атаки дрона ВСУ на автомобиль
Россиянка получила осколочные ранения головы при ракетном ударе ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 июня: логистика под ударом, Купянск-Узловой
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году
Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win
Пользователи МАКСа смогут бесплатно посетить речные экскурсии по Петербургу
Назван футболист РПЛ, за которым будет интересно следить на ЧМ-2026
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.