02 июня 2026 в 17:05

МИД заявил о встрече экспертов из РФ и США для обсуждения взаимных раздражителей

Александр Гусаров Фото: МИД РФ
Российские и американские эксперты провели встречу, в ходе которой были обсуждены взаимные раздражители в двусторонних отношениях, сообщил директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров. В интервью журналу «Международная жизнь» он уточнил, что встреча состоялась неделю назад.

Диалог между МИД России и Госдепартаментом США по устранению «раздражителей» не прекращается и ведется на уровне профильных экспертов на регулярной, системной основе, — сказал Гусаров.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Киев пользуется безудержной поддержкой Европы, что усиливает его упертость и мешает США выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже. Он подчеркнул, что украинская позиция становилась все более негативной из-за европейской помощи.

Кроме того, Ушаков подчеркивал, что все ключевые вопросы по украинскому кризису, включая роль США и их помощь Киеву военными технологиями, обсуждались в рамках контактов с американской стороной. По его словам, такие контакты были и будут.

