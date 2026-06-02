В РКН ответили на вопрос о блокировке Steam в России

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
В России не заблокирована игровая платформа Steam, сообщила изданию «Коммерсант» пресс-служба Роскомнадзора. При этом 1 июня в работе сервиса возникли сбои, на функционирование платформы пожаловались около 15 тыс. человек.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что ведомство не ограничивает доступ к Python Package Index. В ведомстве добавили, что не фиксируют проблем с доступом к ресурсу. Пользователи 1 июня сообщили о сбоях в работе PyPI — главного репозитория Python‑пакетов.

До этого Роскомнадзор начал привлекать операторов связи к ответственности за непередачу сведений об IP-адресах абонентов. Отмечается, что 21 мая санкции были применены к 85 телеком-компаниям. В марте 2026 года уведомления о необходимости передачи данных получили 1359 операторов связи.

В мае Роскомнадзор опроверг слухи о возможной блокировке популярной игры Minecraft на территории России. В СМИ появлялись сообщения, что регулятор якобы рассматривал ограничение доступа к платформе из-за рисков вовлечения несовершеннолетних в киберпреступность.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
